Зеленський призначив Маркарову послом України у США

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Вітаючи Маркарову з призначенням, Зеленський зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

«Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США», – сказав він.

Глава держави наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

Зеленський акцентував на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму.

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Окрему увагу Президент приділив необхідності посилення санкцій Сполучених Штатів проти Росії, зокрема щодо проєкту «Північний потік – 2».

Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

Також, за словами глави держави, серед основних завдань нового посла України у США – сприяти продовженню підтримки з боку Сполучених Штатів внутрішньої трансформації Української держави для покращення добробуту українських громадян.

«Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю», – сказав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Маркарова очолювала Міністерство фінансів з червня 2018 року до 4 березня 2020 року.