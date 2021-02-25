На Банковій розповіли про підготовку візитів Зеленського до США та країн Азії

В Офісі Президента України заявляють, що триває підготовка візитів глави держави Володимира Зеленського до США та країн азійського регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Наразі формується остаточний перелік країн, які глава держави відвідає з візитом, сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю одному з інтернет-ЗМІ.

За його словами, зокрема є бажання охопити Китай, Південну Корею, Індонезію та інші.

«Ведуться переговори дипломатичними каналами, але станом на зараз сказати точну дату візитів неможливо через об’єктивні причини. На жаль, Азійський регіон так само, як і всі інші регіони світу, періодично потерпає від коронавірусу», – зауважив Жовква.

Він додав, що вже підготовлена низка угод, також є перспективні проєкти для розвитку торгівлі та залучення інвестицій в Україну.

Заступник керівника Офісу Президента висловив співчуття родині посла України в Китаї Сергія Камишева. За його словами, посада посла в Китаї не може залишатися вакантною довго, тому нині триває пошук заміни.

Також, наголосив Жовква, ведеться робота над підготовкою візиту Зеленського до США. Вже налагоджений контакт з адміністрацією нового Президента Сполучених Штатів Джо Байдена, а нещодавно відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

«Триває робота по лінії не лише Державного департаменту, але й Білого дому», – сказав Жовква.

Він зазначив, що готується й телефонна розмова між лідерами України та США.

«Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував – не відраховував дні, хвилини й години. Вона буде, так само як буде і взаємний обмін візитами», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Жовква наголосив, що йдеться про питання політичної підтримки, більш широкого залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі та деокупації Криму, економічну співпрацю.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Кулеба заявив, що взаємодію між Україною та новою адміністрацією президента США вже налагоджено, наразі МЗС активно працює над організацією телефонної розмови Зеленського і Байдена.

За словами міністра, «наше посольство у Вашингтоні підтримує буквально щоденний регулярний контакт з Радою національної безпеки США. Тому взаємодія вже налагоджена. І одне з питань, над яким ми активно працюємо, - це організація телефонної розмови між президентами Зеленським та Байденом».