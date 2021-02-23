МЗС працює над організацією телефонної розмови президентів України і США – Кулеба

Взаємодію між Україною та новою адміністрацією президента США вже налагоджено, наразі МЗС активно працює над організацією телефонної розмови президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві.

За словами Кулеби, контакти між Україною та новою адміністрацією президента Байдена вже активно розвиваються. У цьому контексті він нагадав, що відбулись його розмова з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а також міністрів оборони США та України.

«Наше посольство у Вашингтоні підтримує буквально щоденний регулярний контакт з Радою національної безпеки США. Тому взаємодія вже налагоджена. І одне з питань, над яким ми активно працюємо, - це організація телефонної розмови між президентами Зеленським та Байденом», - сказав Кулеба.

Читайте також: Кулеба заявляє про загрозливе нарощування ядерного потенціалу РФ у Криму

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови 2 лютого підтвердили важливість стратегічного партнерства України і США та домовилися зробити його більш амбітним.