Кулеба заявляє про загрозливе нарощування ядерного потенціалу РФ у Криму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що гібридна агресія Російської Федерації проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, та заявляє про нарощування Росією ядерного потенціалу в тимчасово окупованому Криму.

Про це він сказав у виступі під час роботи сегменту високого рівня Конференції із роззброєння 2021 року, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на таких засадничих міжнародних документах, як Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та їх знищення, Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію”, - підкреслив Кулеба.

Також зазначається, що міністр привернув увагу учасників конференції до "загрозливого та незаконного нарощування ядерного потенціалу Росії в тимчасово окупованому Криму, що підриває без’ядерний статус українського півострова".

Кулеба закликав присутніх розглядати тимчасову окупацію Кримського півострова та розв'язання Росією збройного конфлікту в окремих районах Донбасу як загрозу її військової експансії на схід та південь європейського континенту.

Водночас він запевнив у готовності України сприяти відновленню ефективної роботи конференції, зокрема взяти активну участь у розробці Договору про заборону виробництва матеріалів для ядерної зброї, що розщеплюються, або матеріалів для інших ядерних вибухових пристроїв.

Міністр висловив готовність України взяти участь у створенні універсального документа, який надавав би ефективні гарантії безпеки для неядерних держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.