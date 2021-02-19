Окупація Криму: в ЄС занепокоєнні російськими літаками, здатними нести ядерну зброю

Євросоюз глибоко занепокоєний переміщенням Росією до тимчасового окупованого Криму літаків та ракет, здатних нести ядерні боєприпаси, а також захопленням нею колишніх об’єктів зберігання ядерної зброї на півострові.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

«Ми шкодуємо з приводу нарощування сил та проведення російських військових навчань у Чорному та Азовському морях, і ми глибоко занепокоєні переміщенням на територію України передових систем озброєння, включаючи літаки та ракети, здатні нести ядерні боєприпаси, зброї, боєприпасів та військовослужбовців, а також незаконним захопленням та встановленням Росією контролю над колишніми об’єктами зберігання ядерної зброї в Криму», - йдеться у заяві.

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У ЄС закликали Росію «утриматися від незаконної військової діяльності у Криму, Чорному та Азовському морях, що ще більше посилює напруженість у регіоні та за його межами».

«Європейський Союз засуджує триваючу мілітаризацію Російською Федерацією Кримського півострова та присутність російських військ, що відбувається у порушення національного суверенітету, політичної незалежності та територіальній цілісності України», - зазначається у заяві.

Також було підтверджено, що ЄС залишається відданим повній імплементації політики невизнання спроби анексії Росією Криму, у т.ч. шляхом обмежувальних заходів.