Україна закликала Росію дозволити спостерігачам ОБСЄ біноклі та дрони

Україна закликає Росію підтримати розширення мандату Спостережної місії ОБСЄ, яка зараз діє лише на двох російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", на усі пункти пропуску на неконтрольованому кордоні, а також дозволити спостерігачам використовувати засоби спостереження, включаючи біноклі та БПЛА.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна шкодує, що Місія продовжує працювати у складних та обмежувальних умовах, що надзвичайно ускладнює важливе завдання із комплексного моніторингу російсько-українського державного кордону. Разом з більшістю держав-учасниць ми закликаємо Росію підтримати розширення географічного охоплення Місії на всі 11 пунктів пропуску, зняти існуючі обмеження та дозволити спостерігачам Місії використовувати засоби спостереження, включаючи біноклі, обладнання технічного спостереження та БПЛА", - зазначив Цимбалюк.

У своїй заяві у відповідь на доповідь голови Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" Дьордя Варги, український посол звернув увагу на те, що у XXI столітті спостерігачі цієї Місії використовують такий спосіб документування руху поїздів як "на слух" – через обмеження з боку російської сторони та заборону на використання засобів спостереження.

І навіть в умовах таких суворих обмежень та працюючи лише на двох з 11 пунктів пропуску на непідконтрольній уряду України ділянці російсько-українського кордону, спостерігачам Місії вдалося зафіксувати величезну кількість порушень.

"Це важко уявити, але, будучи присутнім лише на 2 з 11 пунктах перетину кордону вздовж тимчасово непідконтрольного уряду України сегменту державного кордону з РФ, з моменту розгортання у 2014 році Місія вже повідомила про пересування понад 39 тис. осіб в одязі військового зразка, 221 тис. вантажівок та майже 50 тис. вантажних мікроавтобусів. Також спостерігачі чули звуки понад 6 тис. поїздів та спостерігали 99 із 101 так званого "російського гуманітарного конвою", кожен з яких був відправлений та доставлений на територію України з порушенням міжнародного права та зобов'язань Росії як держави-учасниці ОБСЄ", - зазначив Цимбалюк.

За словами посла, беручи до уваги цей факт, а також перешкоди, накладені російськими окупаційними адміністраціями щодо діяльності СММ ОБСЄ в Україні, особливо в прикордонних районах, "міжнародному співтовариству залишається лише здогадуватися про реальний розвиток подій на державному кордоні між Росією та Україною на тимчасово окупованих територіях".

"Мотиви відмови Росії у розширенні географічного поширення місії з метою забезпечення незалежного міжнародного моніторингу на всіх 11 пунктах перетину кордону вздовж 409-кілометрового сегменту окупованого державного кордону України очевидні. Москва не зацікавлена у всебічному та неупередженому моніторингу кордону та прилеглих до нього територій, оскільки відповідні звіти лише нададуть додаткові факти про присутність російських військових на Донбасі", - додав очільник Місії України при ОБСЄ.

Як відомо, Спостережна місія на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" у Ростовській області на кордоні з Україною працює з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ. На даний момент у Місії 22 постійних міжнародних співробітники.

Російська делегація при ОБСЄ блокує будь-які спроби розширення Місії на усі пункти пропуску на непідконтрольній уряду України ділянці російсько-українського кордону.