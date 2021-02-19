Росії не вдалося «протягнути» в ОБСЄ пропагандистську заяву щодо України

Місія РФ намагалася просунути маніпулятивну заяву від імені Постійної ради ОБСЄ щодо Мінських домовленостей, однак делегації України та країн-партнерів завадили цій ініціативі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Російські дипломати намагалися подати кремлівські наративи щодо мирного врегулювання в Україні від імені одного з двох постійних директивних органів ОБСЄ – Постійної ради. З цією метою минулого тижня серед країн-учасниць російською стороною був поширений проєкт рішення Постійної ради "Заява на підтримку імплементації резолюції РБ ООН 2202" – формально з нагоди 6-ї річниці ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН 2002 (2015), у якій міститься підтримка Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей.

Як сказав у коментарі кореспонденту агентства очільник місії України при ОБСЄ Євгеній Цимбалюк, поширений російською делегацією проєкт був "виключно пропагандистським текстом, просякнутим кремлівськими наративами": "Це була суто пропагандистська ініціатива. Яка була покликана відволікти увагу від РФ в умовах, коли Росія блокує переговори в Тристоронній контактній групі та будь-який конструктивний розвиток подій – на відміну від України, виконання якою своїх зобов’язань визнається переважною більшістю делегацій країн-учасниць ОБСЄ".

За словами дипломата, окрім різноманітних маніпуляцій, у запропонованому тексті містилося також багато "російських формулювань, які не є прийнятними для нас і не відображають фактичний стан справ".

Проте українська делегація вирішила підійти конструктивно до опрацювання документа і надала свої пропозиції, які надалі були підтримані багатьма делегаціями.

"Зокрема, ми зазначили, що поруч з Комплексом заходів - його російська сторона представляла як нібито єдиний документ, навколо якого має відбуватися процес мирного врегулювання, - обов’язково слід розглядати також Мінський протокол та Мінський меморандум, які разом складають Мінські домовленості", - зазначив Цимбалюк.

Він указав на те, що, наприклад, фактична контактна лінія зіткнення на Донбасі відрізняється від тієї, що зафіксована у підписаному Мінському меморандумі, "оскільки після підписання документа російські окупаційні сили захопили додаткові території".

Також українська сторона запропонувала згадати у заяві Постійної ради ОБСЄ постійні порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ та необхідність виведення російських збройних формувань, найманців, озброєння і військової техніки з території України під моніторингом СММ. "Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня все більше і більше порушуються російськими окупаційними військами, і українська сторона несе втрати – з початку року загинули вже 11 наших військових", - констатував Цимбалюк.

Інший важливий момент, який також має міститися у документі ОБСЄ і чого не було у російському проєкті – це підтвердження повного та безперешкодного доступу СММ до усієї території України у рамках міжнародно визнаних кордонів, а отже - включаючи Крим.

"І взагалі, питання Криму має обов’язково бути включено у документ, що присвячується мирному врегулюванню російсько-українського конфлікту. Без вирішення цього питання не може бути вирішено конфлікт, відповідно ми відстоюватимемо цю позицію при ухваленні документів щодо України в ОБСЄ" – наголосив український дипломат.

За його словами, позиція України "отримала підтримку та відгук серед інших делегацій, передусім, Великої Британії, США, Канади, Норвегії, а також країн Європейського Союзу".

"Багато делегацій взагалі висловили сумнів щодо доцільності початку роботи над новим документом стосовно України "з нуля". Адже при підготовці до Ради міністрів ОБСЄ на початку грудня минулого року вже обговорювалася декларація щодо України, і всі ці елементи фактично там вже були узгоджені. Але тоді цей документ заблокувала російська делегація. Хоча він був практично консенсусний і відображав позицію всіх інших делегацій в ОБСЄ. Тому деякі делегації закликали повернутися до грудневого проєкту, а не розглядати новий документ, який є фактично позицією однієї делегації - РФ", - заявив Цимбалюк.

На цьому тлі російська делегація при ОБСЄ, відчувши себе в ізоляції, вирішила відкликати свій маніпулятивний проєкт заяви Постійної ради.

"Російська делегація під час другого туру переговорів, який відбувся вчора, побачила, що вона залишалися фактично наодинці, і ніхто її не підтримує. Тому вона вирішила зняла свою пропозицію", - повідомив очільник місії України при ОБСЄ.

Цимбалюк наголосив: "Якщо хтось в РФ дійсно переймається врегулюванням конфлікту, то першим кроком до цього мало б стати визнання Росією того факту, про який їй постійно нагадують делегації в ОБСЄ, - що вона є стороною конфлікту. Росія має припинити намагання сховатися за спинами своїх маріонеток з окупаційних адміністрацій, і почати дійсно конструктивні мирні переговори".