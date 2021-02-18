Російські військові обладнують нові позиції на Донбасі - Україна в ОБСЄ

Збройні формування РФ на окупованому Донбасі продовжують інженерні роботи з обладнання нових та дообладнання діючих позицій, що є чітким порушенням Додаткових заходів з посилення перемир’я від 22 липня 2020 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, карти-схеми зафіксованих ЗСУ інженерних робіт з боку окупантів у лютому були представлені під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

Так, 4 лютого підрозділами ЗС України в черговий раз було зафіксовано проведення інженерних робіт російськими збройними формуваннями з обладнання своїх позицій у районі станції радіолокації Донецького аеропорту.

У той же день українськими військовими був зафіксований випадок проведення російськими окупаційними силами інженерних робіт з обладнанню нових і дообладнання діючих позицій у районі н.п. Жолобок .

7 лютого підрозділами ЗС України було вкотре зафіксовано проведення інженерних робіт окупантами з обладнання своїх позицій урайоні Донецького аеропорту.

11 лютого українські військовослужбовці зафіксували факт проведення інженерних робіт з обладнанню нової позиції збройних формувань РФ у районі н.п. Золоте-5, а 13 лютого зафіксовано факт проведення інженерних робіт з обладнання нової позиції окупантів у безпосередній близькості від н.п. Троїцьке.

Українські військовослужбовці 14 та 15 лютого знову задокументували факт проведення інженерних робіт з обладнанню позицій збройних формувань РФ у районі Донецького аеропорту.

"Такі дії є грубим порушенням пункту "А" Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року і розцінюються українською стороною як наступальні дії провокаційного характеру", - наголосив під час виступу заступник очільника Місії України при ОБСЄ Ігор Лоссовський.