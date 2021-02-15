На Банковій назвали візит Зеленського в ОАЕ є одним із найуспішніших

Офіційний дводенний візит Президента Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів став одним є проривним та одним з найуспішніших закордонних візитів глави Української держави.

Делегація отримала безпрецедентний рівень зустрічей і визнання, розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в коментарі Укрінформу.

“Цей офіційний візит Президента України до ОАЕ, без сумніву, є проривним та одним з найуспішніших закордонних візитів Глави Української держави. В першу чергу це стосується поглиблення економічного виміру двосторонніх стосунків, на необхідності чого постійно наголошує Володимир Зеленський”, - сказав він.

Жовква відзначив, що в межах візиту до ОАЕ було підписано низку угод та меморандумів українськими державними й приватними компаніями на загальну суму близько 3 млрд доларів США.

Заступник очільника ОП уточнив, зокрема, що еміратська державна інвестиційна компанія Mubadala підписала три меморандуми про взаєморозуміння з українськими урядовими структурами з метою вивчення взаємовигідних інвестиційних можливостей.

Також, за його словами, були підписані меморандуми щодо вивчення потенційних інвестицій в сектор зеленої енергетики України.

Крім того, він проінформував, що державна компанія з ОАЕ Mubadala також підписала низку меморандумів з українськими приватними компаніями, а саме - з EastOne, Interpipe; Ufuture, Unit.City; Dragon Capital, Fortior, UMG, TAS Group, BGV, Horizon, OdessaGaz, Epicenter, Oshadbank, Mais та Metinvest.

У той же час Жовква відзначив, що державний концерн «Укроборонпром» уклав угоди з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад 1 млрд доларів, а під час зустрічі з головним виконавчим директором DP World Президент запросив компанію розширити свою присутність в Україні через концесію портів та будівництво готелю.

“Володимир Зеленський наголошує, що Україна як ринок, що розвивається, має величезний потенціал для вигідних іноземних інвестицій. І завдання економічної дипломатії – розповідати міжнародному бізнесу про інвестиційні можливості в Україні”, - підкреслив заступник керівника Офісу глави держави.

Він додав, що про це, зокрема йшла мова під час зустрічей Президента зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, а також з віцепрезидентом, Прем’єр-міністром, міністром оборони, Правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

“Команда Президента Зеленського отримала в ОАЕ безпрецедентний рівень зустрічей і визнання. Цей візит – це справді перемога команди Володимира Зеленського і перемога України, яка отримала ще одного надійного партнера – ОАЕ, відносини з яким розвиваються на принципах довіри та взаємоповаги”, - наголосив Жовква.

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським 14-15 лютого перебувала з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

У коментарі Укрінформу в неділю прессекретар глави держави Юлія Мендель запевнила, що перший день візиту української делегації до ОАЕ став насиченим та успішним, а підписані у результаті перемовин документи принесуть Україні інвестиції в інфраструктурні проєкти, військово-технічну співпрацю, розширять можливості агросектору.