Зеленський зустрівся з прем’єром ОАЕ — про що говорили

Об’єднані Арабські Емірати розглядають Україну як вагомого партнера в питанні забезпечення продовольчої безпеки.

Про це йшлося під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з віцепрезидентом, Прем’єр-міністром ОАЕ, міністром оборони, правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави Української держави.

“Зі свого боку Мухаммад бін Рашид Аль Мактум зазначив, що ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера, відносини з яким розвиваються на принципах довіри та взаємоповаги. Він відзначив відвідання Президентом виставки «Експо-2020» і наголосив, що Україна є вагомим партнером ОАЕ в питанні забезпечення продовольчої безпеки”, - ідеться в повідомленні.

Під час розмови сторони окреслили пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ, обговорили шляхи поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах.

Зеленський, зокрема, зупинився на розвитку інфраструктури й закликав ОАЕ інвестувати в цю галузь в Україні.

Окрема увага була приділена питанням боротьби з наслідками поширення коронавірусної інфекції та впливу карантинних заходів на економіки країн.

Глава Української держави висловив переконання, що підвищена увага керівництва України та ОАЕ до пріоритетних напрямків двосторонньої співпраці свідчить про існування політичної волі й надалі розвивати та поглиблювати конструктивне, взаємовигідне співробітництво в інтересах українського та еміратського народів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуває з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Фото: ОП