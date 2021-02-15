Українська делегація повертається з ОАЕ з конкретними домовленостями — Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що візит до Об’єднаних Арабських Еміратів приніс конкретні та важливі домовленості з представниками еміратської держави та бізнесу.

Україна з нетерпіння чекає приходу еміратських інвесторів, розповів глава держави в коментарі Укрінформу.

“Завершую офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів. Повертаємося до Києва з конкретними та важливими домовленостями, яких було досягнуто під час зустрічей з представниками еміратської держави та бізнесу”, - зазначив глава держави.

Президент, зокрема, поінформував, що закликав ОАЕ інвестувати в українську економіку. “Україна має величезний потенціал – це геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди”, - підкреслив він.

Глава держави зауважив, що в рамках візиту українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів на загальну суму від 3 млрд дол. США.

За його словами, серед іншого йдеться про забезпечення продовольчої безпеки ОАЕ Україною, “адже наші чорноземи знані в усьому світі своїми врожаями”, а також про меморандум з державним інвестиційним фондом Mubadala уряду Абу-Дабі, який має “відкрити шлях для масштабних інвестицій в нашу економіку із Західної Азії”.

Крім того, Президент наголосив, що українську делегацію зацікавив досвід Об’єднаних Арабських Еміратів у втіленні інноваційних проєктів.

Глава держави зазначив, що під час візиту зустрівся з головним виконавчим директором одного з найбільших портових операторів світу – групи компаній DP World Султаном Ахмедом бін Сулаємом та запросив компанію DP World взяти участь у розбудові морських портів в Україні.

Зеленський запевнив, що у ході візиту не залишилася осторонь проблема пандемії COVID-19, та нагадав, що МЗС України разом з МОЗ мають створити спільну робочу групу для співпраці та обміну досвідом з еміратською стороною в питаннях, пов'язаних з вакцинацією проти COVID-19.

“Відносини України та Об’єднаних Арабських Еміратів мають великий потенціал. З нетерпінням чекаємо приходу еміратських інвесторів, які запропонують нові ідеї та рішення на українському ринку”, - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебував з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

У коментарі Укрінформу у неділю прессекретар глави держави запевнила, що перший день візиту української делегації до ОАЕ став насиченим та успішним, а підписані у результаті перемовин документи принесуть Україні інвестиції в інфраструктурні проєкти, військово-технічну співпрацю, розширять можливості агросектору.