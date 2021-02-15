Від агрохабів до блокчейнів: Зеленський розповів про підготовку України до виставки у Дубаї

Президент Володимир Зеленський з дружиною відвідав Всесвітню виставку «Експо-2020» у місті Дубаї, відкриття якої у зв'язку з пандемією COVID-19 перенесено на жовтень 2021 року.

У рамках візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів глава держави ознайомився з презентацією національного павільйону та експозиції України на виставці, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«Для України дуже важливо бути високо представленою на виставці такого рівня. Ми – серед найбільших експортерів аграрної продукції у світі та робимо значний внесок у продовольчу безпеку багатьох країн», – сказав Зеленський.

В українському павільйоні розповіли, що він запрацює в тестовому режимі на початку серпня 2021 року.

За даними ОП, ця будівля загальною площею 2600 кв. м (4 поверхи та 15 м заввишки) буде оформлена з використанням української стилістики та орнаменту, а архітектурний образ павільйону втілює ідею колоса пшениці.

«Ідея в тому, що посаджене в землю пшеничне зерно – це початок нового життя, а колос, наповнений цими зернами, – це нові ідеї, думки, люди, які поєднуються в колосі. Це алегорія нового мислення. Ми хочемо об'єднати людей навколо глобальних проблем та того, як жити, чути та почуватися смарт уже сьогодні. Адже тема нашого павільйону має назву «Смарт Україна: єднаючи світ», – пояснила секретар Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України в «Експо-2020» Аліна Шишкіна.

Вона зауважила, що основна мета – це ребрендинг України як надійної країни-партнера, з якою хочеться працювати, торгувати та яку хочеться побачити на власні очі.

Зазначається, що на вході до павільйону буде розташоване пшеничне поле у вигляді карти України, колоски трансформуватимуться з натуральної пшениці в нанопшеницю зі світлодіодного волокна.

«Фактично це алегорія до трансформації України. Від агрохабів до блокчейнів – таку Україну презентує наш павільйон на світовій виставці «Експо» в Дубаї», – підкреслив Президент.

Також у павільйоні будуть зони, присвячені культурі та сучасному українському мистецтву, щоб показати креативність та інноваційність українців.

Крім того, глава держави ознайомився з експозицією павільйону Sustainability, присвяченого питанням ефективного та раціонального вирішення глобальних проблем сталого розвитку планети.

В ОП розповіли, що павільйон порушує проблематику забруднення Землі та закликає відвідувачів до збереження екосистеми нашої планети – скорочення кількості харчових відходів, відмови від використання одноразового пластику, поліетилену.

Президент оглянув тематичні відділення павільйону, присвячені боротьбі з глобальною зміною клімату, потенціалу використання сонячної енергії, ефективному використанню водних ресурсів, новим шляхам сталого розвитку.

В Офісі глави Української держави додали, що на захід також прибули міністр економіки ОАЕ та інші посадовці цієї країни, які говорили про важливість співпраці у сфері торгівлі, зокрема аграрною продукцією.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуває з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Фото: ОП