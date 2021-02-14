Зеленський домовився про співпрацю з ОАЕ у галузі біотехнологій, IT та кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів ознайомився з проєктом інноваційного міста «Масдар-Сіті» в Абу-Дабі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як зазначається, Президент ознайомився з особливостями реалізації концепції міста з нульовим забрудненням СО2 та повним циклом переробки відходів.

«Інновації, технології – це майбутнє. Це новий комерційний ринок для взаємної співпраці, який створюється для збереження майбутнього. Нас дуже цікавить досвід Об'єднаних Арабських Еміратів, які поширили ці технології й на інші країни», – зазначив Зеленський.

Зеленський в Абу-Дабі ознайомився з проєктом інноваційного міста «Масдар-Сіті» / Фото: Офіс Президента

Він ознайомився з проєктами енергетичної компанії «Масдар», що належить інвестиційному фонду «Мубадала» і є інвестором та оператором проєктів у галузі відновлюваних джерел енергії та сталого розвитку міст.

Серед проєктів, які реалізувала компанія «Масдар», – заснування в Іспанії компанії Terrestol Energy з виробництва сонячних батарей, проєкти London Array та WinWind у Великій Британії, пов’язані з виробництвом вітряних турбін. У межах проєкту Masdar PV у Німеччині побудований завод з виробництва тонких сонячних батарей.

Президент України також відвідав Університет штучного інтелекту імені Спадкоємного принца Абу-Дабі Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна, де зустрівся з керівництвом провідних еміратських компаній, які працюють у сфері високих технологій. За результатами зустрічей домовлено про посилення двосторонньої співпраці в галузі біотехнологій, кібербезпеки, IT та штучного інтелекту.

Цей університет був заснований у жовтні 2019 року, і в ньому вже навчаються 79 студентів. Заклад пропонує слухачам навчальні курси за такими напрямками: автоматичний аналіз відеоінформації/машинне розпізнавання образів, засоби машинного навчання, обробка природної мови, зазначають в Офісі Президента.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський із дружиною перебуває з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.