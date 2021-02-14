Зеленський обіцяє підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ
Зустріч відбулася у містечку передових екологічно чистих технологій «Масдар-Сіті», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Президент наголосив, що фактично Україна як держава взяла відповідальність за ці бізнеси та їхній розвиток в ОАЕ", - йдеться у повідомленні.
Зеленський зазначив, що мав дуже теплу та продуктивну зустріч зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Обидві держави вивчають можливості для розширення та зміцнення контактів.
"Зараз час великої надії й великого перезавантаження відносин між нашими країнами", – зауважив Президент.
Він наголосив, що ми будуємо сильну Україну, а це означає не лише державу, що вміє захистити себе, а й сильну економічно. У цьому напрямку держава та бізнес мають співпрацювати та підтримувати одне одного.
"Ми будемо захищати український бізнес, для нас це дуже важливо. Але й українському бізнесу треба теж підтримувати й захищати свою державу. Тільки разом можна зробити щось сучасне, подібне до цього містечка передових технологій", – заявив глава держави.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною перебуває з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Фото: ОП