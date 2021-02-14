ОАЕ визнали водійські посвідчення України

Під час візиту Президента Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів підписано Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами внутрішніх справ України та ОАЕ.

Меморандум, зокрема, передбачає взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

Від України меморандум підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Відтепер власник посвідчення водія, виданого компетентним органом однієї з країн, матиме право керувати транспортним засобом тієї категорії, що зазначена у посвідченні водія, на території іншої країни протягом визначеного її національним законодавством періоду", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що укладення цього Меморандуму матиме позитивний вплив на розвиток туристичної галузі, економічну та бізнесову активність, а також сприятиме розвитку міжлюдських контактів і збільшенню двостороннього пасажиропотоку.

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Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський разом із дружиною перебувають з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах. Під час візиту підписано низку двосторонніх документів.

Фото: МВС, Twitter