Директор Укроборонпрому в Еміратах підписав угоди на понад $1 мільярд

Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад $1 мільярд.

Це відбулося у ході офіційного візиту Президента Володимира Зеленського до ОАЕ, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"У межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад 1 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписали низку двосторонніх документів

Зазначається, що угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дасть змогу обмінюватися та розвивати передові технології.

"EDGE робить сильний акцент на спільному розвитку та співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн", – сказав генеральний і керуючий директор EDGE Його Високоповажність Фейсал Аль Баннаї.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський разом із дружиною перебувають з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Фото: president.gov.ua