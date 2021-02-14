Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Абу-Дабі збільшення товарообігу

Під час зустрічі співрозмовники відзначили важливість і необхідність підтримки високої динаміки двостороннього політичного діалогу. Окрему увагу було приділено питанням торгівельно-економічної та інвестиційної співпраці.

"На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проєкти", – наголосив Зеленський.

Було відзначено, що країни мають потенціал, аби у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів, повідомили в Офісі Президента.

Зазначається, що сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки. Зеленський зазначив, що Україна й надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не лише ОАЕ, а й інших країн регіону. Існують усі можливості для інтенсифікації агроінвестицій в Україну та збільшення таким чином експорту української аграрної продукції у десятки разів.

Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю й зупинилися на конкретних спільних проєктах, які вже реалізуються.

Під час зустрічі були порушені й теми науково-технічного співробітництва, співпраці у сфері штучного інтелекту та спільного дослідження космосу.

Президент поінформував про динаміку реформ в Україні, зокрема про земельну реформу та законодавчу базу щодо захисту іноземних інвестицій. Загалом було домовлено про суттєву інтенсифікацію міжурядових відносин.

"Наші відносини виходять на новий якісний рівень", – зазначив Зеленський.

В ОП зауважили, що проблематика протидії поширенню коронавірусу та мінімізації негативного впливу пандемії також була у фокусі уваги лідерів двох країн. У цьому контексті Зеленський подякував шейху Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19 і домовився про подальшу співпрацю у цій сфері.

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За результатами зустрічі підписано низку двосторонніх документів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною перебуває з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.