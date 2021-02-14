В ОАЕ перебувають близько 15 тисяч українців – Зеленський

В ОАЕ проживає близько 15 тисяч українців, і ця цифра зростає.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю інформаційному агентству WАМ (Emirates News Agency WAM), передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«В ОАЕ проживає близько 15 тисяч українців, і ця цифра зростає. Вони працюють у різних сферах, зокрема це готельний бізнес, ІТ та фінансові послуги», - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що агресія Росії проти нашої країни об’єднала українську громаду, зробила її більш активною та креативною.

«За останні роки українці створили кілька власних об’єднань, зокрема Українську бізнесову раду, дві українські школи вихідного дня в Абу-Дабі та Дубаї. Важливо, що наші громадяни мають можливість молитися й просити Божої допомоги рідною мовою в Українській греко-католицькій церкві в ОАЕ», - розповів Глава держави.

Зеленський додав, що українці також активно відвідують ОАЕ і як туристи, чому сприяє безвізовий режим між нашими країнами.

«Тільки у 2019 році понад 250 тисяч наших громадян відвідали Емірати. Звичайно, пандемія внесла свої корективи, але коли ми подолаємо її наслідки, українці відновлять свої подорожі в Емірати, а еміратці, у свою чергу, вільно відкриватимуть для себе Україну, яка також має незліченну кількість унікальних туристичних місць. Ми впевнені, що зможемо заохотити еміратців стати нашими гостями. Наше агентство туризму обговорить ці питання з Міністерством економіки ОАЕ. У нас чимало туристичних "магнітів"», - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською 14-15 лютого здійснює офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Передбачено, що Зеленський проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Водночас перша леді України у межах розвитку напрямку «культурна дипломатія» зустрінеться з міністром культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам’яток Абу-Дабі.

Фото: Офіс Президента