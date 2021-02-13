Україна на всесвітній виставці у Дубаї буде представлена на найвищому рівні – Зеленський

Україна братиме участь у всесвітній виставці «Eкспо-2020» у Дубаї і буде представлена на найвищому рівні.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю еміратському інформагентству WАМ, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми просто не можемо пропустити таку важливу світову подію, як «Експо-2020». Хочу окремо подякувати керівництву ОАЕ за те, що попри всі складнощі, пов’язані з коронавірусом, у грудні минулого року було завершене будівництво павільйону України, і наразі там тривають внутрішні роботи. На Всесвітній виставці у Дубаї наша країна буде представлена на найвищому рівні», - заявив Зеленський.

Він повідомив, що архітектурний образ павільйону України втілює ідею колоса пшениці. Він буде 15 метрів заввишки. «Пшениця є важливим символом для українців, і жовтий колір на нашому прапорі якраз і символізує пшеничне поле та готовність зробити внесок у світову продовольчу безпеку», - зазначив глава держави.

Також Зеленський поінформував, що під час всесвітньої виставки «Експо-2020» велика увага приділятиметься культурним і мистецьким заходам.

«У вітчизняному павільйоні України плануємо показати унікальність і самобутність українського народу та культури через призму сучасних технологій та інноваційних підходів до життя, взаємодії з навколишнім світом. Фокусом вітчизняного павільйону слугуватимуть технології та інноваційні процеси, які охоплюють побут і роблять його екологічним, енергоощадним, раціональним», - наголосив він.

Загалом Президент України висловив сподівання на подальший розвиток культурно-гуманітарної співпраці із ОАЕ.

«Розвивати культурно-гуманітарну співпрацю з ОАЕ дуже легко, адже Емірати – один зі світових центрів подієвого туризму. Тут проводиться безліч різноманітних виставок і фестивалів, у яких українці беруть активну участь», - зазначив він.

Як констатував Президент України, минулий рік через коронавірус став «особливим» і багато подій довелося скасувати, однак у 2019-му все було інакше і багато українських артистів, спортсменів, культурних діячів відвідали ОАЕ для участі у відповідних заходах. «Наприклад, національна збірна Спеціальної олімпіади України успішно взяла участь у Всесвітніх літніх іграх спеціальної олімпіади в ОАЕ, здобувши шість золотих, чотири срібні і три бронзові медалі», - нагадав Зеленський.

За його словами, цього року Емірати почнуть відновлювати свій шалений темп подій, і культурно-гуманітарна співпраця поновиться. Зокрема, зазначив глава держави, буквально за тиждень українські делегації високого рівня братимуть участь у міжнародній виставці оборонних технологій IDEX 2021 та міжнародній виставці продуктів харчування Gulfood 2021. «Традиційно ми будемо представлені національними стендами і потужними бізнесовими делегаціями», - додав він.

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Як повідомлялося, всесвітня виставка «Експо-2020» мала пройти в Дубаї (ОАЕ) з 20 жовтня 2020 року по 10 квітня 2021 року, проте через пандемію коронавірусу її перенесли на 1 жовтня 2021 року – 31 березня 2022 року.

Президент України 13 лютого прибув з офіційним візитом до ОАЕ.