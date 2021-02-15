Зеленський у Дубаї запросив компанію DP World інвестувати в українські порти

Президент України Володимир Зеленський запросив одного з найбільших портових операторів у світі DP World розширити інвестування в українські порти.

Про це йшлося під час зустрічі глави Української держави з головним виконавчим директором групи компаній DP World Султаном Ахмедом бін Сулаємом у Дубаї, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зустріч відбулася на території Dubai Maritime City, де створений штучний півострів та перший у світі хаб, який поєднуватиме всі галузі морської промисловості та торгівлі й спрямований на розв'язання глобальних логістичних проблем морських вантажоперевезень і портового сполучення.

Президент розповів, що в Україні були ухвалені закони, які мотивуватимуть іноземних інвесторів приходити в нашу країну, зокрема, про концесію, завдяки якій, за словами глави держави, у два українських порти вже зайшли іноземні інвестори, та про «інвестиційних нянь», покликаних створювати прямий контракт між інвестором та державою.

Зеленський зазначив, що йому дуже подобається ідея з будівництвом сучасної марини (спеціально облаштованої гавані для яхт і катерів) та сучасного готелю в Одесі, а держава готова всіляко супроводжувати проект і діяти швидко в цьому напрямку.

«Тому ми сьогодні запрошуємо компанію DP World через такі концесії більше заходити на український ринок. У нас є ще чотири порти, у які може зайти компанія. Друге – побудувати марину разом з компанією, яка займається подібними проектами», – сказав Президент.

Він також нагадав, що в Україні був нарешті проголосований закон про внутрішній водний транспорт, який не могли ухвалити кілька десятків років.

«Ми знаємо, що річковий транспорт може бути найдешевшим у плані перевезень. Тому я хотів би, щоб ви також придивилися до майбутніх можливостей. Мені здається, це привабливий бізнес в Україні. І йдеться не тільки про туризм, а насамперед – про перевезення вантажів», – зауважив Зеленський.

У свою чергу головний виконавчий директор DP World зазначив, що компанія вже має великий досвід у розвитку річкового транспорту в інших країнах, який справді є найдешевшим видом транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуває з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах.