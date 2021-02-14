Помер посол України в Китаї Сергій Камишев

У віці 64 років в неділю, 14 лютого, помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Укрінформ.

Камишев розпочав роботу в МЗС у перші роки після здобуття Україною незалежності та присвятив понад два десятиліття свого життя роботі на дипломатичній ниві. Він очолював українське посольство в Пекіні з 2004 по 2009 рік. У жовтні 2019 року Президент Володимир Зеленський повторно призначив дипломата на цю посаду.

Про смерть дипломата повідомив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сумна новина… На 65 році життя помер Посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам'ять і щирі співчуття близьким. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2021

До початку 2000-х років Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії, потім — в апараті МЗС. У 2009−2010 роках очолював Департамент консульської служби, з 2010-го по 2014-ий працював заступником міністра Кабінету міністрів і заступником керівника Секретаріату. У 2019 році, до другого призначення посаду посла України в КНР, Камишев був радником глави Офісу президента.