Маркарова зустрілася з представниками Групи друзів України та Фундацією Україна–США

Новий посол України в США Оксана Маркарова провела зустріч з представниками потужної Групи друзів України у США та організації US-Ukraine Foundation – Надією та Робертом МакКонел та Едвардом Чау.

Як передає Укрінформ, про це Маркарова повідомила у Фейсбуці.

«Наша співпраця є важливою платформою для обміну інформацією та залучення українських та американських офіційних представників та експертів до діалогу щодо політичного, безпекового, економічного та бізнесового розвитку України. Крім того, плануємо активно співпрацювати по нових ініціативах, як, наприклад, інновації та стартапи», – написала вона.

Фото: Оксана Маркарова / Фейсбук

Зокрема, додала Маркарова, за посиланням можна реєструватися на захід Ukraine in Washington and beyond: Powering Partnerships Through Innovations & Start-Ups, який відбудеться віртуально 11-13 травня за співорганізаторства US-Ukraine Foundation та Посольства України в США.

Нагадаємо, посол України в США Маркарова 27 квітня провела зустріч з віцепрезиденткою у двох авторитетних організаціях української діаспори Іриною Мазур і віцепрезидентом Українського конгресового комітету Америки Михайлом Савківим.

Як повідомляв Укрінформ, Маркарова 23 квітня провела першу зустріч з генконсулами України в Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско, під час якої обговорили ідеї покращання послуг для українців.

Провід Світового конґресу українців провів онлайн-зустріч з новим послом України у Сполучених Штатах Америки Оксаною Маркаровою, під час якої сторони обговорили низку важливих питань, зокрема розбудову співпраці з українською діаспорою.

Президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом України в США 25 лютого. 20 квітня Маркарова вирушила до Вашингтона.

