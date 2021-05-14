Маркарова домовилася про оновлення навчальних посібників для українських шкіл у США

Новий посол України в США Оксана Маркарова провела зустріч з членами Управи Шкільної ради США при Українському конгресовому комітеті Америки (УККА), під час якої сторони домовилися разом попрацювати над розвитком освітніх можливостей для закордонних українців.

Як передає Укрінформ, про це Маркарова повідомила у Фейсбуці.

За її словами, перший проєкт, який посольство активно підтримуватиме та співорганізовуватиме – це оновлення навчальних посібників для українських шкіл в Америці.

«Майбутні американські українці – інноватори, чемпіони, конгресмени, бізнесмени, митці, кожен з яких в майбутньому буде найкращим амбасадором України в різних куточках Америки, повинні мати сучасні та цікаві підручники», – наголосила посол.

Нагадаємо, у березні Маркарова провела зустріч з представниками потужної Групи друзів України у США та організації US-Ukraine Foundation – Надією та Робертом МакКонел та Едвардом Чау, а також з віцепрезиденткою у двох авторитетних організаціях української діаспори Іриною Мазур і віцепрезидентом Українського конгресового комітету Америки Михайлом Савківим.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня посол України в США Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона.

Президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом України в США 25 лютого.

Фото: Оксана Маркарова / Фейсбук