Маркарова домовилася про оновлення навчальних посібників для українських шкіл у США
Як передає Укрінформ, про це Маркарова повідомила у Фейсбуці.
За її словами, перший проєкт, який посольство активно підтримуватиме та співорганізовуватиме – це оновлення навчальних посібників для українських шкіл в Америці.
«Майбутні американські українці – інноватори, чемпіони, конгресмени, бізнесмени, митці, кожен з яких в майбутньому буде найкращим амбасадором України в різних куточках Америки, повинні мати сучасні та цікаві підручники», – наголосила посол.
Нагадаємо, у березні Маркарова провела зустріч з представниками потужної Групи друзів України у США та організації US-Ukraine Foundation – Надією та Робертом МакКонел та Едвардом Чау, а також з віцепрезиденткою у двох авторитетних організаціях української діаспори Іриною Мазур і віцепрезидентом Українського конгресового комітету Америки Михайлом Савківим.
Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня посол України в США Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона.
Президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом України в США 25 лютого.
Фото: Оксана Маркарова / Фейсбук