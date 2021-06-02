Кулеба розпочав зустріч із делегацією американських сенаторів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і делегація американських сенаторів у складі Джін Шахін, Роберта Портмана та Крістофера Мерфі проводять зустріч у Києві.

Про це повідомив Кулеба у Твіттері, передає Укрінформ.

“Радий вітати в Києві сенаторів Джін Шахін, Роба Портмана і Крістофера Мерфі. Багаторічна двопартійна і двопалатна підтримка України в Конгресі США життєво важлива для нашого стратегічного партнерства у час, коли наша держава продовжує протистояти агресії РФ і втілювати реформи”, - зазначив міністр.

Glad to welcome US Senators @SenatorShaheen @senrobportman @ChrisMurphyCT in Kyiv. As Ukraine continues to counter Russian aggression and implement significant reforms, the long-standing bipartisan and bicameral support in the US Congress is vital to our strategic partnership. pic.twitter.com/qY8YGs4agA — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 2, 2021

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня делегація американських сенаторів прибула в Україну.

За інформацією посольства, сенатори 2 червня зустрінуться і з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого проведуть брифінг для ЗМІ.

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Заплановані також зустрічі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром оборони Андрієм Тараном, депутатами Верховної Ради та представниками організацій громадянського суспільства, які займаються боротьбою з корупцією в Україні.