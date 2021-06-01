В Україну прибули троє американських сенаторів

Делегація американських сенаторів у складі Джін Шахін, Роберта Портмана та Крістофера Мерфі прибула в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

«Щойно представницька делегація американських сенаторів у складі Джін Шахін (Демпартія), Роберта Портмана (Республіканська партія) та Крістофера Мерфі (Демпартія) прибула з візитом в Україну. Завтра говоритимемо про те, як разом зробити Україну сильнішою», - написав Єнін.

Раніше посольство США в Україні повідомило, що метою візиту сенаторів є підтвердження двопартійної підтримки програми реформ в Україні, а також боротьби з корупцією та агресією ззовні.

За інформацією посольства, сенатори 2 червня зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого проведуть брифінг для ЗМІ.

Заплановані також зустрічі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном, депутатами Верховної Ради та представниками організацій громадянського суспільства, які займаються боротьбою з корупцією в Україні.

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Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня здійснив візит до України.