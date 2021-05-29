Повноцінний перехід лінії розмежування працює лише у «Станиці»

З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській», навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю", - йдеться в повідомленні.

У контрольному пункті «Станиця Луганська» пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем збільшився на понад 10%. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшло 6 486 осіб, а на контрольовану територію – 7 180 осіб.

У КПВВ «Новотроїцьке» лінію розмежування перетнули 284 особи та 50 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 312 осіб та 66 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

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Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 21 особу, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили 7 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхало 12 вантажних автомобілів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міжнародної організації з міграції. Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено будівельні матеріали, добрива та підгузки. Загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 95 тонн.