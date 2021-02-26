Як працює єдиний незаблокований Росією КПВВ на Донбасі

Щоденно КПВВ «Станиця Луганська» - єдиний контрольний пункт, у якому здійснюється щодобовий пропуск людей через лінію розмежування, - перетинають близько 1,5 тисячі людей.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ.

Відповідно до наказу командувача об’єднаних сил, КПВВ «Станиця Луганська» функціонує щоденно з 8.00 до 16.00. Рух дорожніми коридорами до інших КПВВ незаконні збройні формування, керовані Росією, постійно чи періодично блокують.

В останній тиждень кожного місяця прикордонники фіксують незначне збільшення пасажиропотоку, що пов’язано з отриманням громадянами соціальних виплат.

Для безперебійної роботи контрольного пункту «Станиця Луганська» залучено достатню кількість персоналу Держприкордонслужби. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Громадяни пересуваються з дотриманням соціальної дистанції.

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В ДПСУ зауважили, що часом перед КПВВ спостерігається незначне скупчення людей, які прибувають до нього за 1,5 години до відкриття. Вже впродовж першої години від початку пропускних операцій черга відсутня.

Як повідомлялося, за наказом командувача Об’єднаних сил у контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Так, під час прямування з тимчасово окупованої території України проводиться температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі), дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесених розміток.

Також для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати поліс страхування.