Якщо паспорт прострочений чи недійсний: юристка пояснила, як перетинати КПВВ

За паспортом, в який громадянин не встиг вклеїти фотокартку по досягненню віку, можна виїхати з ОРДЛО через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), але по прибуттю на підконтрольну Україні територію документ необхідно оформити.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу «Дом» розповіла юристка, керівниця відділу надання безоплатної правової допомоги Білоцерківського місцевого центру Олена Вдовика.

Вона нагадала, що фотокартку в паспорті громадянина України треба змінювати в 25 і 45 років.

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«Оформлення відбувається в територіальних підрозділах Державної міграційної служби за місцем прописки (реєстрації місця проживання — ред.). Якщо ви забули вклеїти фотокартку в період карантину, то це можна зробити і після його закінчення протягом місяця. Законодавством України передбачено, що на період карантину призупинені всі терміни подачі заяв про надання адміністративних та інших послуг», — пояснила Вдовика.

За її словами, з 28 листопада 2020 року діє новий порядок перетину лінії дотику на Донбасі, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 року № 815. Відповідно до документу, особа з непідконтрольної Україні території може перетнути КПВВ із зіпсованим, простроченим паспортом або взагалі без нього.

«Потрапивши на підконтрольну Україні територію, ви повинні звернутися в територіальний орган міграційної служби, де у вас візьмуть документи для вклеювання фотокартки. Натомість ви отримаєте довідку, з якою зможете перетнути лінію зіткнення, повернутися назад (якщо у вас не буде можливості побути кілька днів на підконтрольній Україні території)», — зазначила експертка.

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Якщо оформлення паспорта не було здійснено своєчасно, тоді настають правові наслідки, наголосила вона. Документ, що підтверджує особу громадянина України, вважається недійсним. Тому людина не має права оформляти будь-які інші документи, не зможе навіть влаштуватися на роботу, Також громадянину доведеться сплатити штраф — сума залежить від тривалості строку, у який паспорт був недійсним.

«Якщо ви оформювали свій паспорт у формі книжечки зразка 1994 року в територіальному підрозділі міграційної служби, який зараз вже не діє або розташований на непідконтрольній території. У цьому випадку, окрім базових, вам потрібно взяти і інші документи, які будуть підтверджувати вашу особистість: наприклад, посвідчення водія, закордонний паспорт або свідоцтво про народження», — сказала Вдовика.

Крім того, проживання без паспорта або за недійсним паспортом громадянина України, а також без реєстрації місця проживання тягне попередження. Про це йдеться в ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«І нарешті потрібно зазначити, що послуга з вклеювання фотокартки — безкоштовна», — зауважила юристка.