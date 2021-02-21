Окупанти продовжують блокувати більшість КПВВ на Донбасі

Російські окупанти і надалі повністю блокують дорожні коридори п’яти контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі - «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Як передає Укрінформ, про це в неділю, 21 лютого, за підсумками тижня повідомила пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

«За рішенням командувача операції Об’єднаних сил відкриті для пропуску через лінію розмежування усі КПВВ. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Проте рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблокований з боку тимчасово окупованої території України», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними штабу, із семи відкритих КПВВ щоденний пропуск окупантами здійснюється лише в «Станиці Луганській», а навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю.

Упродовж тижня через «Станицю Луганську» на тимчасово окуповану територію України прослідували 4710 осіб, а на контрольовану територію - 4517 осіб.

У КПВВ «Новотроїцьке» лінію розмежування перетнули 182 громадянина та 32 транспортних засоби до тимчасово окупованої Донеччини, водночас 162 громадянина та 29 транспортних засобів на підконтрольну Україні територію.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 10 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також зазначається, що через КПВВ «Новотроїцьке» міжнародні організації доправили на тимчасово окуповану територію України 18 вантажівок гуманітарної допомоги. Автомобілі перевозили продуктові набори, побутову техніку, будівельні матеріали та засоби індивідуального захисту для потреб мешканців окупованого Донбасу. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 195 тонн.

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Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Фото: ДПСУ