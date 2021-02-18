Сучасні сервісні центри обіцяють спорудити на всіх КПВВ до кінця року

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує до кінця 2021 року спорудити сучасні сервісні центри на всіх КПВВ.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков сказав на зустрічі з директором місії USAID в Україні та Білорусії Джимом Хоупом, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Мінреінтеграції.

«Це означає, що усі наші громадяни, як з підконтрольних, так і з тимчасово окупованих територій, перебуваючи на будь-якому з КПВВ, зможуть отримати однаковий спектр адміністративних та соціальних послуг. Серед іншого, на всіх сервісних центрах передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини, поштові відділення, аптеки, медпункти та багато чого іншого», - підкреслив Резніков.

Він поінформував Хоупа про результати роботи Мінреінтеграції за 2020 рік. Зокрема, про розробку і затвердження Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей, покращення умов перетину КПВВ завдяки відкриттю багатофункціональних сервісних центрів у Щасті (Луганська область) та у Новотроїцькому (Донецька область) минулого року.

Віцепрем’єр підкреслив, що важливим завданням для міністерства залишається створення законодавчого підґрунтя для розвитку підконтрольних уряду України територій Донеччини та Луганщини та забезпечення прав громадян. Зокрема, мова йшла про розробку Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей та законопроєкту «Про державну політику перехідного періоду».

«Розробка законопроєкту — це потужний сигнал усім – і українському суспільству, і мешканцям тимчасово окупованих територій. Він дасть людям певну визначеність та орієнтири про те, що Україна не забула про своїх громадян, які по суті є заручникам окупаційних режимів. Що стосується Стратегії економічного розвитку, то ми повинні розуміти, що російська агресія завдала серйозний удар по регіону і спричинила колосальні втрати. Саме тому ми повинні створити привабливі умови для інвесторів, що й передбачає дана Стратегія. Бізнес може вдихнути нове життя в регіон: залучити ресурси, необхідні для розвитку регіону, створити робочі місця, забезпечити відрахування до місцевих бюджетів», - зазначив Резніков.

Він повідомив, що політика перехідного періоду базуватиметься на принципах ООН. Що стосується Стратегії, то вона концентруватиметься передусім на потребах людей та територіальних громад, в яких вони живуть, підвищенні спроможності цих громад.

Фото: ДПСУ