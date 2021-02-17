Кравчук запропонував запустити автобус-човник через КПВВ «Золоте»

На засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбувалося в режимі відеоконференції, очільник української делегації Леонід Кравчук запропонував надати автобус-човник для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ «Золоте».

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ.

"Так, Л.Кравчук ініціативно запропонував надати, починаючи з 24 лютого, автобус-човник для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ «Золоте», а в разі відповідного звернення керівництва міжнародних гуманітарних організацій - і гуманітарних вантажів на територію окупованих районів.

Чекаємо відповідної реакції російської сторони", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, під час сьогоднішнього засідання очільник російської делегації у ТКГ Борис Гризлов не зміг відповісти на пряме запитання глави української делегації Леоніда Кравчука щодо допуску інспекції МАГАТЕ на окуповані території. Українська сторона повторно висловила стурбованість невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території в мм. Донецьк і Луганськ, через що наша країна не може виконати свої зобов’язання в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї угоди.