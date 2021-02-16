Росія у ТКГ намагалася зробити стороною конфлікту «народ Донбасу» – Гармаш

Українська сторона на засіданні політичної підгрупи в ТКГ чітко вказала, що на Донбасі конфліктують Росія та Україна, і попросила росіян не відволікати учасників консультацій від обговорення запропонованого Україною Плану спільних дій.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав у Фейсбуці представник Донецька в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі журналіст Сергій Гармаш.

Він повідомив, що сьогодні на засіданні робочої групи з політичних питань ТКГ «як ніколи, часто» порушувалося питання про сторони військового конфлікту на Донбасі.

«Представники Росії стверджували, що це Україна і "Донбас"... Також з тієї сторони звучав варіант - "народ Донбасу"... Ми чітко вказали, що конфліктують Росія та Україна. І попросили не робити таких провокацій, тому що вони відволікають учасників консультацій від обговорення Плану дій, запропонованого Україною... Отож, згоди у визначенні сторін конфлікту учасники переговорів ще не дійшли. Але той факт, що це питання стало привертати так багато уваги, дає надію», - написав журналіст.

На продовження теми термінів Гармаш зазначив, що українська сторона, як і раніше, намагається з'ясувати у представників Росії, яку територію вони розуміють під поняттям "ОРДЛО". Він пояснив, що та, яка по факту була захоплена російськими незаконними збройними формуваннями, на 1400 км більша, ніж зафіксована в Мінських угодах.

«На яку тоді територію поширюються Мінські домовленості - досі незрозуміло. Це питання - не менш першорядне, ніж визначення сторін конфлікту. Але й тут ми не отримуємо чіткої відповіді, хоча воно й записане в Мінських угодах. Москва має дивовижну здатність ставати глухою і сліпою, коли не хоче чогось бачити і чути. Особливо якщо йдеться про підписані нею ж домовленості... А потім хтось дивується, чому перемовини не дають результату. Перемовини кого, з ким і про що?...»- зауважив журналіст.

Як повідомляв Укрінформ, чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відбудеться 17 лютого в режимі відеоконференції.

16 лютого проходять відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.