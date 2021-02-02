Росія знову перетворила ТКГ на фарс, весь час пішов на суперечки - Казанський

Російська сторона вкотре перетворила засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи на фарс, і вирішити кризу переговорів можливо при втручанні західних країн і зміні формату.

Як передає Укрінформ, таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці заявив блогер, журналіст, член політичної підгрупи ТКГ Денис Казанський.

"Засідання ТКГ, схоже, остаточно втратили будь-який сенс. Сьогоднішню зустріч політичної підрупи, як і кілька попередніх, росіяни перетворили на фарс. Без узгодження з українською стороною до відеозв'язку підключали якихось людей - незрозуміло кого і незрозуміло звідки. Звичайно ж, в таких умовах ніякого конструктивного обговорення бути не могло. Весь час було витрачено на перепалки і суперечки ", - йдеться у повідомленні.

За словами Казанського, швидше за все "Росія просто ховає Мінськ, намагаючись відверто хуліганськими витівками змусити Україну відмовитися від переговорів".

"Ще 28 січня росіяни та їхні сателіти з ЛДНР провели в Донецьку форум " Русский Донбас ", на якому проголосили ОРДЛО " російською національною державою ". За участю депутатів Держдуми РФ Казбека Тайсаєва і Андрія Козенка, була презентована нова ідеологія ЛДНР ("доктрина російський Донбас "), в якій бойовики відкрито озвучували свої головні цілі - захоплення всієї території Донецької та Луганської областей і "демонтаж української держави", - додав він.

Казанський зазначив, що в таких умовах ніякої реінтеграції ОРДЛО бути не може і про виконання Мінських угод говорити немає сенсу. Він додав, що росіяни та підконтрольні їм ЛДНР від них відкрито відмовилися.

Казанський вважає, що без втручання західних країн і зміни формату переговорів, вирішити кризу переговорів не не вдасться.

Як повідомляв Укрінформ, чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відбудеться 3 лютого в режимі відеоконференції. На порядку денному засідань ТКГ - імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту.