Голова ОБСЄ вважає, що конфлікт на Донбасі не перетвориться на заморожений

Голова ОБСЄ вважає, що конфлікт на Донбасі не перетвориться на заморожений

Укрінформ
Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Анн Лінде вважає, що збройний конфлікт на Донбасі не перетвориться на заморожений, і радить Україні уникати подібних визначень.

Як передає Укрінформ, про це Лінде заявила в інтерв’ю «Європейській правді» у відповідь на запитання, чи може Донбас перетворитися на заморожений конфлікт.

«Ні. І я категорично проти того, щоби називати конфлікт на Донбасі чи в Криму замороженим. Бо це означатиме, що ви здалися і не вважаєте можливим його вирішити. І я вважаю, що зараз Донбас точно не є замороженим. Адже Тристороння контактна група чи Нормандський формат досі діють, намагаються знайти його вирішення», - сказала Лінде.

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Діюча голова ОБСЄ акцентувала, що пріоритет її головування – спробувати розв’язати конфлікт або принаймні зробити крок до його розв’язання, не відходячи від принципу всеохопної безпеки.

“І, звісно ж, обов’язковим є дотримання принципу цілісності та єдності України, що включає український Крим та Севастополь. Звісно, ми будемо ґрунтуватися на досягнутому попередніми головуваннями в ОБСЄ, використовуючи і Нормандський формат, і Тристоронню контактну групу”, - зазначила Лінде.

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Як повідомляв Укрінформ, чинна голова ОБСЄ Анн Лінде перебуває в Україні з дводенним робочим візитом.

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