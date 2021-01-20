Голова ОБСЄ вважає, що конфлікт на Донбасі не перетвориться на заморожений

Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Анн Лінде вважає, що збройний конфлікт на Донбасі не перетвориться на заморожений, і радить Україні уникати подібних визначень.

Як передає Укрінформ, про це Лінде заявила в інтерв’ю «Європейській правді» у відповідь на запитання, чи може Донбас перетворитися на заморожений конфлікт.

«Ні. І я категорично проти того, щоби називати конфлікт на Донбасі чи в Криму замороженим. Бо це означатиме, що ви здалися і не вважаєте можливим його вирішити. І я вважаю, що зараз Донбас точно не є замороженим. Адже Тристороння контактна група чи Нормандський формат досі діють, намагаються знайти його вирішення», - сказала Лінде.

Діюча голова ОБСЄ акцентувала, що пріоритет її головування – спробувати розв’язати конфлікт або принаймні зробити крок до його розв’язання, не відходячи від принципу всеохопної безпеки.

“І, звісно ж, обов’язковим є дотримання принципу цілісності та єдності України, що включає український Крим та Севастополь. Звісно, ми будемо ґрунтуватися на досягнутому попередніми головуваннями в ОБСЄ, використовуючи і Нормандський формат, і Тристоронню контактну групу”, - зазначила Лінде.

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Як повідомляв Укрінформ, чинна голова ОБСЄ Анн Лінде перебуває в Україні з дводенним робочим візитом.