Голова ОБСЄ під час візиту на Донбас заявила про підтримку України

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в рамках візиту до району проведення операції Об’єднаних сил заявила про повну підтримку України на шляху до миру.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Хочу запевнити у моїй повній підтримці стосовно України. Одним з пріоритетів для нашої організації буде врегулювання кризи в Україні та навколо неї. Основою для цього будуть ті принципи та зобов’язання, які взяла на себе ОБСЄ. Також ми хочемо зменшити ті негативні наслідки, які відчувають на собі мирні жителі Донбасу, - наголосила голова ОБСЄ.

Як зазначається, делегація ОБСЄ разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та представниками командування Об’єднаних сил відвідала Луганщину.

Голова ОБСЄ відвідала район проведення ООС / Фото: Операція об'єднаних сил

Тимчасовий виконувач обов’язків командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак поінформував іноземну делегацію про поточну ситуацію в районі проведення ООС та наголосив, що основною метою здійснення обстрілів противника у напрямку позицій Об’єднаних є провокування підрозділів ОС на відкриття вогню у відповідь та звинувачення вищого військово-політичного керівництва України в порушенні узгоджених ТКГ домовленостей щодо режиму повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.

«Противник намагається дотримуватись режиму припинення вогню, але з метою провокації здійснює обстріли із застосуванням стрілецького озброєння та мінометів калібру 120 і 82 мм», - зазначив Ганущак.

В пресслужбі також повідомили, що у рамках візиту голови ОБСЄ Анн Лінде заплановано поїздку і на КПВВ “Золоте”.

Як повідомляв Укрінформ, чинна голова ОБСЄ Анн Лінде перебуває в Україні з дводенним робочим візитом.

Швеція 1 січня розпочала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.