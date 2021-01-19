Зеленський зустрівся з чинною головою ОБСЄ – про що говорили

Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом для ОБСЄ, а також важливо порушувати питання щодо повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з діючою головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, інформує Офіс Президента.

Зокрема, Зеленський подякував пані Лінде за її позицію стосовно того, що завершення війни на Донбасі дійсно є пріоритетом, та окремо зазначив, що потрібно активно порушувати питання повернення тимчасово окупованого Криму. Саме з цією метою Україна ініціювала створення міжнародного майданчика під назвою «Кримська платформа».

«Для нас дуже важливо визнавати, що і Крим, і Донбас – це Україна», – зауважив Президент.

Також глава держави привітав пані Лінде зі вступом на посаду діючого голови ОБСЄ та зазначив, що співпраця з Організацією є дуже важливою для України та українців.

«Ми хочемо подякувати від України всім представникам місії ОБСЄ за те, що підтримуєте Україну, підтримуєте завжди наш суверенітет і нашу територіальну цілісність», – сказав він.

Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру.

Зеленський відзначив, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» у грудні 2019 року. Однак, з іншого боку відкрито лише один КПВВ, решту ж пунктів, збудованих Україною з гуманітарною метою, які мають надавати комфортні послуги людям, на окупованій території не відкривають. Також гальмується процес взаємного повернення утримуваних осіб, блокується доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманих та робота місії ОБСЄ на окупованій території, процес розмінування та розведення військ на нових ділянках.

Водночас глава держави зазначив, що в частині сталого припинення вогню на Донбасі є просування вперед, і понад шість місяців діє режим тиші. Хоча іноді він провокаційно порушується з боку бойовиків, та все ж завдяки заходам, що тривають з 27 липня 2020 року, вдалося в рази зменшити кількість загиблих військових і цивільних.

На зустрічі, окрім глави держави, були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший Президент України Леонід Кравчук, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко.

Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Володимир Зеленський поінформував діючу голову про очікування України від роботи СММ ОБСЄ. Наголошувалося на необхідності посилення організаційної спроможності місії, її технічного потенціалу та фінансового забезпечення.

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Як повідомляв Укрінформ, діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде прибула в Україну з дводенним робочим візитом.

Діюча Голова ОБСЄ, окрім зустрічей із українськими високопосадовцями, також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Україна є першою країною, яку Анн Лінде відвідує з візитом як головуюча в ОБСЄ, що свідчить про пріоритетне значення нашої держави на порядку денному ОБСЄ у 2021 році.

Фото: Офіс Президента