Швеція в ОБСЄ обіцяє й далі працювати над вирішенням конфлікту на Донбасі

Швеція під час головування в ОБСЄ докладатиме зусиль щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це сказала чинна голова ОБСЄ - міністр закордонних справ Королівства Швеції Анн Лінде під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Під час свого головування в ОБСЄ Швеція продовжуватиме зусилля щодо врегулювання цього конфлікту (на Донбасі - ред.), яких докладали країни, що раніше очолювали цю організацію. Одним з наших пріоритетів впродовж року буде захист системи європейської безпеки та підтримка політичного врегулювання конфлікту, що відповідає принципам та зобов'язанням ОБСЄ, з повною повагою до суверенітету незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - сказала Лінде.

Вона також наголосила значному зменшенні кількості випадків порушення режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року.

"Завдяки цьому повсякденне життя мирного населення, яке проживає в цих районах, стало більш безпечним", - зауважила голова ОБСЄ.

За її словами, покращення безпекової ситуації має стати основою для подальших кроків, а саме для обміну полоненими, відкриття нових пунктів пропуску, визначення ділянок для подальшого розмінування та розведення сил відповідно до погоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі.

Лінде також висловила співчуття рідним українського військовослужбовця, який загинув минулого тижня в районі проведення ООС.

Як повідомлялося, 11 січня в районі н.п Піски внаслідок обстрілу загинув військовослужбовець ЗСУ.