Арестович прокоментував участь Кравчука в ефірі росТБ разом з ватажком так званої «ДНР»

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович вважає нормальним, що її глава Леонід Кравчук бере участь в ефірі російського телебачення, щоб донести до аудиторії РФ українську точку зору щодо війни на Донбасі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Арестович заявив в ефірі програми «Свобода слова на ICTV», коментуючи участь Кравчука в ефірі росТБ разом з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

«Леоніду Макаровичу не треба нагадувати про необхідність захищати інтереси України – так, як він їх захищає, багато кому треба повчитися. Я ж постійно це бачу. Інша справа, що він використовує різні можливості донести нашу точку зору до різних цільових аудиторій, у тому числі до російської. Чи винний він у тому, що одночасно з ним включають якогось там Пушиліна? Його ж (Кравчука. – ред.) не попереджають про це, ви ж розумієте», - сказав Арестович.

На його переконання, не можна засуджувати Кравчука за намагання донести українську точку зору до багатомільйонної аудиторії російського "Першого каналу".

Коментуючи репліку ведучого, що глава української делегації в ТКГ міг відмовитися вести в ефірі розмову з ватажком терористів, спікер делегації зазначив, що «міг відмовитися, а міг використати його, щоб довести його неправоту».

«Я доводив, наприклад, ще у 2014 році», - заявив Арестович.

Як повідомляв Укрінформ, глава Української делегації у ТКГ Леонід Кравчук на всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка" розповів, що перед виступом брав участь в етері російського "Першого каналу", під час якого ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін відверто заявив про намір поступово інтегрувати окуповані території в Росію.