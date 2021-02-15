Домовитися з Росією щодо Донбасу практично неможливо – Кравчук

Просування у питанні врегулювання збройного конфлікту на Донбасі практично неможливе через позицію Росії, і ця ситуація навряд чи зміниться найближчим часом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив глава Української делегації у ТКГ Леонід Кравчук у виступі на всеукраїнському форумі «Україна 30. Платіжка».

«Ми можемо констатувати - домовитися з Російською Федерацією про врегулювання ситуації на Донбасі у тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставлять, практично неможливо. Тобто ми маємо дивитися правді у вічі. І не треба думати, що може щось змінитися ближчим часом», - сказав Кравчук.

Він зауважив, що на Донбасі відбувається загострення ситуації, і цього «не можна не бачити або не звертати на це уваги», а Росія «присвоїла собі звання посередника, каже, що вона не стороною конфлікту і загалом незрозуміла її роль у цьому питанні».

Голова делегації України в ТКГ також поінформував, що щойно брав участь в етері російського «Першого каналу» , під час якого ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін відверто заявив про намір поступово інтегрувати окуповані території в Росію.

«Офіційно на російському телеканалі у Москві ватажок заявив про реальні цілі. Хоча ми й так знали, але це вже офіційна заява. Таким чином ми збираємося у Тристоронній контактній групі і ставимо завдання, як трансформувати ці неконтрольовані регіони в Україну, як сформувати місцеве самоврядування, його особливості тощо, а там завдання зовсім інші», - констатував Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в рамках Публічної дискусії «Мінські угоди: виконати не можна розірвати?» заявив, що РФ продовжує блокувати Мінські угоди щодо припинення війни на Донбасі, бо в них є своє бачення – в першу чергу політичні вимоги, а потім вже безпекові, що не влаштовує Україну. Разом з тим він підкреслив, що Україна постійно нагадує, що без безпекового врегулювання не може бути жодної мови про політичні питання.