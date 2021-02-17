Гризлов не зміг відповісти на питання Кравчука про допуск інспекції МАГАТЕ на Донбас

Гризлов не зміг відповісти на питання Кравчука про допуск інспекції МАГАТЕ на Донбас

Укрінформ
Очільник російської делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов не зміг відповісти на запитання глави української делегації Леоніда Кравчука щодо допуску інспекції МАГАТЕ на окуповані території.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ.

“Борис Гризлов не спромігся відповісти на пряме питання глави української делегації щодо допуску інспекції МАГАТЕ на окуповані території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що українська делегація зосереджувала зусилля на реалізації наступних заходів: збереження режиму припинення вогню; безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб; звільнення ​утримуваних осіб;​розблокування російською стороною роботи КПВВ; ​забезпечення вільного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України; допуск місії МАГАТЕ на окуповані території для забезпечення контролю ядерних об’єктів.

Російська сторона кілька разів намагалася перевести обговорення від практичних кроків щодо виконання Нормандських та Мінських домовленостей.

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Проте глава української делегації Леонід Кравчук нагадав представникам РФ, що: РФ є стороною конфлікту, РФ окуповує Крим та ОРДЛОУ, РФ є учасником ТКГ при посередництві ОБСЄ. І будь-які консультації будуть продовжені українською стороною лише в разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс.

Зусилля української сторони досягти домовленості в рамках ТКГ щодо направлення інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території в мм. Донецьк і Луганськ поки не дали результату, оскільки російська сторона унеможливлює прийняття рішення ТКГ з цього питання.

Українська сторона повторно висловила стурбованість невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території в мм. Донецьк і Луганськ відповідно до запиту, який надіслало керівництво організації у грудні минулого року.

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Як зазначається у повідомленні, Україна залишає за собою право звертатися до світової спільноти, урядів та організацій з тим, щоб тиск на РФ посилювався, зазначена інспекція була проведена, а Україна змогла виконати свої зобов’язання в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї угоди.

Як повідомлялося, 17 лютого в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій.

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