Гризлов не зміг відповісти на питання Кравчука про допуск інспекції МАГАТЕ на Донбас

Очільник російської делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов не зміг відповісти на запитання глави української делегації Леоніда Кравчука щодо допуску інспекції МАГАТЕ на окуповані території.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ.

“Борис Гризлов не спромігся відповісти на пряме питання глави української делегації щодо допуску інспекції МАГАТЕ на окуповані території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що українська делегація зосереджувала зусилля на реалізації наступних заходів: збереження режиму припинення вогню; безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб; звільнення ​утримуваних осіб;​розблокування російською стороною роботи КПВВ; ​забезпечення вільного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України; допуск місії МАГАТЕ на окуповані території для забезпечення контролю ядерних об’єктів.

Російська сторона кілька разів намагалася перевести обговорення від практичних кроків щодо виконання Нормандських та Мінських домовленостей.

Проте глава української делегації Леонід Кравчук нагадав представникам РФ, що: РФ є стороною конфлікту, РФ окуповує Крим та ОРДЛОУ, РФ є учасником ТКГ при посередництві ОБСЄ. І будь-які консультації будуть продовжені українською стороною лише в разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс.

Зусилля української сторони досягти домовленості в рамках ТКГ щодо направлення інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території в мм. Донецьк і Луганськ поки не дали результату, оскільки російська сторона унеможливлює прийняття рішення ТКГ з цього питання.

Українська сторона повторно висловила стурбованість невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території в мм. Донецьк і Луганськ відповідно до запиту, який надіслало керівництво організації у грудні минулого року.

Як зазначається у повідомленні, Україна залишає за собою право звертатися до світової спільноти, урядів та організацій з тим, щоб тиск на РФ посилювався, зазначена інспекція була проведена, а Україна змогла виконати свої зобов’язання в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї угоди.

Як повідомлялося, 17 лютого в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій.