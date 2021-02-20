Кількість перетинів КПВВ на Донбасі за рік скоротилась у 27 разів – Резніков

Російська Федерація під приводом карантинних заходів блокує перетин КПВВ мешканцями тимчасово окупованих територій на підконтрольну уряду України територію, у 2020 році кількість переходів через КПВВ скоротилась, у порівнянні з 2019-им, у 27 разів.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Усі КПВВ на підконтрольній уряду частині України працюють у штатному режимі. Натомість Росія під приводом епідемії COVID-19 блокує рух через КПВВ, хоча рух через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону на Донбасі не припиняється. Так само не припиняється сполучення російських регіонів з Кримом. Якщо у 2019 році було зафіксовано 16,5 млн перетинів КПВВ (на лінії розмежування між Україною та ТОТ – ред.), то у 2020 р. – тільки 3,5 млн. Причому з березня по грудень – лише 500 тис. Падіння у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – у 27 разів», - повідомив Резніков.

Він також наголосив, що на окупованій Росією частині Донбасу зараз спостерігається найвища у світі летальність від COVID-19.

«У листопаді-грудні 2020 р. цей показник (летальності – ред.) становив 11%, гинув кожен дев’ятий з тих, кому встановлювали діагноз COVID-19. На КПВВ в Криму російські силові структури відбирають у людей ліки, хоча на тимчасово окупованому півострові великий дефіцит», - зазначив віцепрем'єр.

Він підкреслив, що Росія позбавляє людей прав і свобод, засобів до існування, медичної допомоги, розриває зв’язки, натомість нав’язує українським громадянам на тимчасово окупованих територіях російські паспорти, і люди змушені їх брати, щоб вижити.

«Громадяни, які лишилися на тимчасово окупованих територіях, сьогодні потерпають від переслідувань за політичними, релігійними та національними ознаками і є повністю безправними. Близько 400 тисяч осіб пройшли примусову російську паспортизацію в окупованих районах Донбасу. В Криму примусова паспортизація є тотальною, вона торкнулася близько 2,5 млн громадян України», - заявив Резніков.

Як повідомляв Укрінформу, 16 липня 2020 року МЗС України заявило, що примусова автоматична російська паспортизація, нав'язана Росією українським громадянам в окупованому Криму у 2014 році, не визнається Україною і не є підставою для втрати українського громадянства.