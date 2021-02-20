Окупований Росією Донбас на межі екологічного лиха міжнародного масштабу – Резніков

Окупований Росією Донбас на межі екологічного лиха міжнародного масштабу – Резніков

Укрінформ
Дії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ведуть до радіаційного забруднення грунтових вод та масштабного екологічного лиха. Україна вже звернулася до МАГАТЕ з проханням направити групу експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Окупована частина Донбасу внаслідок дій Росії перебуває на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу. Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) причинами катастрофи називає забруднення повітря, грунту і води внаслідок вибухів великої кількості боєприпасів, затоплення промислових підприємств», - наголосив Резніков.

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Окремо він відзначив загрозу радіаційного забруднення, нагадав, що у 1979 році на території шахти "Юнком", яка знаходиться на окупованій частині Донеччини, радянська влада здійснила ядерний вибух потужністю 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води. Два роки тому окупаційні адміністрації припинили відкачування води, і наразі радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води, повідомив віцепрем'єр.

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«Україна звернулася до МАГАТЕ щодо можливості формування групи експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на ТОТ. До 2014 року там знаходилось понад 1000 джерел іонізуючого випромінювання. Але питання в тому, чи пропустять експертів російські окупаційні війська», - відзначив Резніков, додавши, що, крім цього, закриті десятки шахт, з яких також припинили відкачувати воду, а на об’єктах, які ще працюють, порушуються екологічні норми та не відбувається жодне очищення.

Звертаючись під час брифінгу до держав-членів ООН, Резніков підкреслив, що це штучно створена зона екологічного лиха з масштабними соціальними наслідками.

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