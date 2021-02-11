Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи через «ядерну» шахту – Кравчук

Російські ставленики на тимчасово окупованій території Донбасу, а також безпосередньо Москва уникають вкрай необхідних заходів із запобігання радіоактивному забрудненню на сході України.

Про це заявив у четвер на засіданні Ради безпеки ООН експрезидент, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи – й не тільки через забруднення повітря й ґрунту вибухами боєприпасів та мін, але й через радіоактивні викиди», - зауважив український представник.

Він нагадав, що в 1979 році радянський уряд провів ядерний вибух на шахті «Юнком», яка зараз перебуває в зоні тимчасової окупації.

«Після вибуху в шахті виникла радіоактивна порожнина, з якої постійно відкачували воду, щоби радіація не потрапила на поверхню, а також у шари ґрунтових вод», - зазначив Кравчук. Однак майже три роки тому окупаційна адміністрація припинила викачування підземних вод, «і тепер радіація проникає в горизонти питної води» констатував він.

Крім того, підкреслив представник України, через російську агресію МАГАТЕ з 2014 року не може здійснювати перевірку локацій на тимчасово окупованих територіях, де використовується ядерний матеріал.

«Україна вживає відповідні зусилля, але досі ми не отримали відповіді російської сторони на наші запити. Це викликає у нас глибоку стурбованість», - заявив Кравчук.

Він також звернув увагу на інші кроки, якими російська сторона перешкоджає врегулюванню ситуації на Донбасі. За його словами, «обструкція та блокування» стали нормою поведінки російської сторони.

«Росія демонструє неповагу до принципів та норм міжнародного права», - зазначив український представник.

Кравчук також зауважив, що сьогодні вже нікого не вводять в оману спроби Кремля переконати міжнародну спільноту, що в Україні немає російських військ, зброї або найманців. «Фактично, Російська Федерація перетворила окремі райони Донецької та Луганської областей, а також Крим на свій крупний військовий форпост», - заявив Кравчук.

Він також звернув увагу, що Москва продовжує видавати сотні тисяч російських паспортів українським громадянам, які проживають на окупованих територіях.

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Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 11 лютого, в Раді безпеки ООН пройшло засідання в онлайн-режимі, під час якого обговорювалася нинішня ситуація на тимчасово окупованих територіях на сході України.