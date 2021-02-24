Уряд затвердив порядок використання коштів на дооблаштування КПВВ

Уряд затвердив порядок використання коштів на дооблаштування КПВВ

Укрінформ
Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на облаштування належних умов в’їзду та виїзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Метою проєкту є затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо забезпечення належних умов в’їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України, захисту прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, дотримання норм міжнародного гуманітарного права, відновлення/розбудови миру та реалізації єдиного підходу до належного перетину лінії розмежування», - йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначається, на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях встановлено сім КПВВ та три КПВВ - на адмінмежі з Кримом. З самого початку їх створення виникла проблема з технічним облаштуванням, забезпеченням належних умов для осіб, що перетинають лінію розмежування. Відсутність єдиних стандартів та загального балансоутримувача, який би забезпечував порядок та щоденне обслуговування комплексу будівель та споруд, спричинила критику з боку міжнародних партнерів.

У Мінреінтеграції зазначили, що на сьогодні існує необхідність в дооблаштуванні режимної та сервісної зони КПВВ, зокрема в створенні мобільних комплексів збірно-розбірних конструкцій для надання соціальних, банківських, адміністративних та поштових послуг населенню; створення належних санітарно-гігієнічних умов, облаштування пунктів надання медичної допомоги, місць очікування та доступу до питної води тощо.

Згідно з документом, дооблаштування КПВВ планується здійснювати в межах відповідної бюджетної програми.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на зустрічі з директором місії USAID в Україні та Білорусії Джимом Хоупом повідомив, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує до кінця 2021 року спорудити сучасні сервісні центри на всіх КПВВ.

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