Уряд затвердив порядок використання коштів на дооблаштування КПВВ

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на облаштування належних умов в’їзду та виїзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Метою проєкту є затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо забезпечення належних умов в’їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України, захисту прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, дотримання норм міжнародного гуманітарного права, відновлення/розбудови миру та реалізації єдиного підходу до належного перетину лінії розмежування», - йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначається, на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях встановлено сім КПВВ та три КПВВ - на адмінмежі з Кримом. З самого початку їх створення виникла проблема з технічним облаштуванням, забезпеченням належних умов для осіб, що перетинають лінію розмежування. Відсутність єдиних стандартів та загального балансоутримувача, який би забезпечував порядок та щоденне обслуговування комплексу будівель та споруд, спричинила критику з боку міжнародних партнерів.

У Мінреінтеграції зазначили, що на сьогодні існує необхідність в дооблаштуванні режимної та сервісної зони КПВВ, зокрема в створенні мобільних комплексів збірно-розбірних конструкцій для надання соціальних, банківських, адміністративних та поштових послуг населенню; створення належних санітарно-гігієнічних умов, облаштування пунктів надання медичної допомоги, місць очікування та доступу до питної води тощо.

Згідно з документом, дооблаштування КПВВ планується здійснювати в межах відповідної бюджетної програми.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на зустрічі з директором місії USAID в Україні та Білорусії Джимом Хоупом повідомив, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує до кінця 2021 року спорудити сучасні сервісні центри на всіх КПВВ.