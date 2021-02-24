Росія знову зірвала відкриття КПВВ на Донбасі - Україна в ТКГ

Україна надала так звані автобуси-човники для перевезення громадян через лінію розмежування на контрольно-пропускних пунктах «Золоте» й «Щастя», однак російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє українська делегація для участі у ТКГ на своїй сторінці у Фейсбуці.

«За ініціативою Глави Української делегації Л. Кравчука, починаючи з 24 лютого, Україна надала автобуси-човники для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ «Золоте» та «Щастя». Тиждень ми чекали відповідної реакції російської сторони. Сьогодні з 07.40 білий автобус чекає у «Щасті». Жовтий - у «Золотому». Російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку», - йдеться в повдіомлення.

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У цьому зв’язку українська делегацією заявила, що представники російської делегації «ніяк не можуть розрізнити різницю між справами та словами».

Так, делегація підкреслює, що на словах росіяни постійно жаліються на важку долю українських громадян, яких тримають у заручниках на окупованих територіях, водночас, коли доходить до справи, можливість нашим громадянам виїхати з тимчасово окупованих територій та отримати адміністративні послуги, пенсії та соціальні виплати, блокується з 10 листопада.

Українська делегація в ТКГ чекає відповідної оцінки такому «рішенню» з боку держав-партнерів та міжнародних гуманітарних організацій.

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Як повідомляв Укрніформ, раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація під приводом карантинних заходів блокує перетин КПВВ мешканцями тимчасово окупованих територій на підконтрольну уряду України територію. У 2020 році кількість переходів через КПВВ скоротилась, порівняно з 2019-им, у 27 разів.