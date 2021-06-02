Окупанти «глушать» дрони ОБСЄ і стягують озброєння

З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє преслужба штабу ООС.

Водночас Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Зокрема фіксується переміщення та накопичення військової техніки окупантів, а також факти систематичного перешкоджання роботі патрулів і польотам БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, розміщення озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення з боку ОРДЛО.

Місія зафіксувала продовження порушення режиму тиші 31 травня, російські окупанти вогонь відкривали по населених пунктах Широкине, Лебединське і Богданівка.

Збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки і порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї. Наявні порушення можуть свідчити про бойове злагодження механізованих підрозділів противника, сказано в повідомленні.

"Продовжують мати місце факти заборони допуску представників СММ з боку російських найманців на тимчасово окупованій території. Зафіксовано недопуск в населених пунктах Бессарабка, Нова Мар’ївка.

Крім того, БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів уздовж усієї лінії розмежування на території непідконтрольні уряду України у районах населених пунктів Криничне, Богданівка та Голубівка. Окупанти, використовуючи засоби РЕБ російського виробництва, перешкоджали польотам БПЛА місії, ставлячи перешкоди під час прольоту в районі населених пунктів Степанівка, Костянтинівка, Кам’янка, Красногорівка на підконтрольній Україні території", - ідеться в повідомленні.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українська сторона СЦКК направила ноту СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в районі ООС зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, бойових втрат у лавах ЗСУ немає.