Окупанти не надали гарантії безпеки для ремонту цивільних об’єктів у зоні ООС

Окупанти не надали гарантії безпеки для проведення ремонтних робіт у зоні операції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Українська сторона СЦКК забезпечує гарантії безпеки в ході реалізації заявок підприємств на проведення ремонтно-відновлювальних робіт вздовж лінії розмежування”, - ідеться в повідомленні.

24 - 30 травня від керівників підприємств та органів місцевого самоврядування, розташованих на підконтрольній уряду України території і тимчасово окупованих територіях, до Української сторони СЦКК надійшло 15 заявок на отримання гарантій безпеки та забезпечення дотримання режиму припинення вогню при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури регіону (проведення робіт на підконтрольній Україні території – 9 заявок, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях – 6 заявок).

Протягом тижня виконані роботи з демонтажу ділянки ліній електропередач в районі населеного пункту Лопаскіне Луганської області. В районі населеного пункту Неліпівка Донецької області проведені саперні роботи з виявлення вибухонебезпечних предметів на шламонакопичувачах І та ІІІ черги, обстежена дамба на цілісність, відібрані контрольні проби рідин для проведення хімічного аналізу.

Українська сторона СЦКК забезпечила гарантії безпеки під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт на тимчасово окупованій території Донецької області у Горлівці та Василівці.

Під час цих робіт порушень наданих гарантій безпеки та дотримання режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Разом з тим, тривалий час з боку ЗФ РФ не надаються гарантії безпеки та дотримання режиму припинення вогню для проведення відновлювальних робіт за раніше надісланими заявками від підприємств, що розташовані на території, підконтрольній уряду України. На даний час не розглянутими залишаються 26 заявок, заходи по яких заплановані у травні-червні”, - ідеться в повідомленні.

Україна докладає максимум зусиль для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в районі проведення ООС зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Фото: @pressjfo.news