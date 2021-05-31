Окупанти дистанційно замінували підступи до Майорського - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявляє, що окупанти здійснили дистанційне мінування околиці Майорського.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

Українська сторона СЦКК вчергове повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

“Проросійські найманці здійснюють дистанційне мінування поблизу населених пунктів, що знаходяться на підконтрольній уряду України території поблизу лінії зіткнення. Так, о 20 годині 20 хвилин 30 травня найманці РФ здійснили дистанційне мінування околиці населеного пункту Майорське зі сторони населеного пункту Шахти 6,7, який знаходиться на тимчасово окупованій території населеного пункту Горлівка. Мінування незаконними збройними формуваннями було проведено за допомогою РПГ з використанням мін ПОМ-2, що заборонені Женевською конвенцією”, - ідеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК заявляє, що ці дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення та протирічать Мінським домовленостям щодо всеосяжного перемир’я.

Окупанти дистанційно замінували підступи до Майорського / Фото: Операція об'єднаних сил

Українська сторона СЦКК провела верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Українська сторона СЦКК вкотре наголошує, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях та неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Мінських домовленостей.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська від початку доби 31 травня п'ять разів відривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.