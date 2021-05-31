Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і запустили безпілотник «Орлан-10»

Російські окупаційні війська від початку доби 31 травня п’ять разів відривали вогонь по позиціям Обєднаних сил. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем. Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська – ручні протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, повідомили в штабі.

За інформацією пресслужби, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, російсько-окупаційні війська минулої доби 4 рази порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойових втрат у лавах ЗСУ не було.