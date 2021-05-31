Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і запустили безпілотник «Орлан-10»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем. Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська – ручні протитанкові гранатомети.
У районі населеного пункту Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, повідомили в штабі.
За інформацією пресслужби, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомляв Укрінформ, російсько-окупаційні війська минулої доби 4 рази порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойових втрат у лавах ЗСУ не було.