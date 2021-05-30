ОБСЄ нарахувала понад 450 порушень «тиші» на сході України

Спостерігачі з організації з безпеки та співробітництва в Європі зафіксували 457 порушень припинення вогню на сході України.

Про це йдеться у щоденному звіті місії ОБСЄ №123/2021 за 29 травня, передає Укрінформ.

Відтак, в Донецькій області виявили 383 порушень, у тому числі 77 вибухів. Спостерігачі ОБСЄ зазначають, що 74 вибухи розцінюються ними, як вибухи "невизначеного походження", 2 вибухи прогриміли в повітрі.

При цьому в ОБСЄ зазначають, що в районі Донецького аеропорту знову було неспокійно.

"Більшість порушень сталися в районі на південь від зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк", а також в районах на північ від н.п. Широкине, де також зафіксовано більшість вибухів", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 3 вибухи невизначеного походження.

Зазначається, що більшість порушень спостерігачі зафіксували в районі Попасної. Там чули 23 черги з великокаліберних кулеметів. У районі Оріхового спостерігачі чули 5 черг з цієї зброї.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Тристоронній контактній групі були досягнуті домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на сході України. Перший пункт рішення ТКГ передбачає: “заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін”.

При цьому після початку дії оновленого режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.